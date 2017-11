Lilit kogus kuulsust skandaalses saates "Tõehetk", mis päädis tema ja Veigo abielulahutusega. “Kõigil on kahju, et saates osalesin. Ka mul endal. Sain oma elu valusaima õppetunni, kahju ainult, et nii avalikult,” on ta varem meedias pihtinud.

Aasta hiljem suundus vallaline Lilit jahtima väljamaa printsi Robertot. Seda tõsielusaates "Unistuste printsess". Teiste tüdrukute hulgas tahtis Roberto varast ja armastusest osa saada ka Liliti sõbranna Triinu. Kuid mõlemad blondiinid jäid pika ninaga: Roberto valis toona oma südamedaamiks hoopiski Heili.

Kuigi kaheksa aastat tagasi olid nad mõlemad tõelised tõsielu- ja seltskonnastaarid, kes pesid koos bikiinides limusiine, siis tänaseks on naised maha rahunenud. Lilit on kahe lapse ema ja töötab ripsmetehnikuna. Ka Triinu on õnnelikus abielus, seda Hawaiilt pärit mehega. Juulis kinnitas Triinu intervjuus Õhtulehele, et temast on saanud õnnelik abielunaine, kes elab rahulikku pereelu. "Olen “seiklusfilmis” juba piisavalt elanud. Edasised seiklused on kõik seotud minu abikaasa ja pereeluga." Vaadates värskeid fotosid, on kaunitaridel siiani soojad sõprussuhted, kui mitte öelda tulikuumad!