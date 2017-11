Et tööpäev oli läbi, tundus, et juhtumile ei reageeritud piisavalt kiirelt. Sel hetkel teadsime, et meie laps on sattunud kohutavasse õnnetusse ja vajasime reaalselt abi. Seepärast otsustasime ise tegutseda ja otsida juhtunule pealtnägijaid postituse abil.

Pühapäeval selgus tõsiasi, et lapse kirjeldatud vahejuhtumit ei ole toimunud. Oleme õnnelikud, et seda ei juhtunud, kuid väga löödud, et laps üldse midagi sellist välja mõtles.

Selles olukorras saame vaid paluda siiralt vabandust kogukonna ja nende ees, kes meile kaasa elasid, sellise segaduse pärast. Kuid samas usume, et iga lapsevanema esmane reaktsioon on soov tagada oma lapse turvalisus. Ühtse perena tegeleme selle probleemiga pereringis ja täname valda pakutud nõustamise ja abi eest. Praegu on meil hingeliselt raske ning vajame aega tagajärgedega tegelemiseks.

Meie suurim tänu neile, kes olid meile toeks ja jäid meie kõrvale. Täname.

Samuti vabandame siiralt kõigi ees, keda juhtunu puudutas, kellele see haiget tegi, kelle seas see hirmu külvas, kogu oma kogukonna ees. Me vabandame teie kõigi ees.“