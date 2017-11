Reedest alates pole tema käekäigu kohta ühtegi vettpidavat jälge ning meest on otsima asunud nii Soome kui ka Eesti politsei. Mehe asjad on seni puutumatult neljatärnihotellis Euroopa, mille ta oli reserveerinud kaheks ööks. Numbritoas olev kohver on lahti pakkimata.

Hotellijuht Reino Hyrynen tunnistab, et palju infot neil Saarilammi käekäigu kohta kahjuks pole. „Klient pidi ööbima kaks ööd hotellis, kuid viimane märk temast on reedel kell 16.53, kui ta kõndis üksinda Ahtri tänava poole. Pärast seda pole ta hotelli tulnud,“ ütleb ta.

Pori linna väljaanne Satakunnan Kansa teab, et Saarilammi läks reede õhtul Tallinna sadama ligidal olevasse söögikohta Kochi Aidad, kus olid söömas veel mõned ametiühingu liikmed. Ööpimeduse saabudes ta aga väidetavalt koos teistega hotelli ei kõndinud ja tema edasise käekäigu kohta pole kodulinna tulnud ühtegi vettpidavat teadet.

Söögi- ja joogikoha Kochi Aidad juhataja Liis Kaselo ei oska praegu kinnitada ega ka ümber lükata väidet, et Saarilammi seal möödunud reede õhtul aega veetis. „Annan teile teada, kui midagi selgub,“ lubab ta.

Soome ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias kirjutatakse, et Saarilammi on Pori linnas tunnustatud ja armastatud mees, kes on viimase paarikümne aasta jooksul panustanud palju südant ja aega kogukonna hüvanguks. „Ari on paljudel täna meelel ja tema kadumisest räägitakse. Loodame, et sind leitakse,“ kirjutab Saarilammi tuttav sotsiaalmeedias.

Soomlase otsingute kohta riputab internetti teateid tema sõber Tero Niskanen. Kolmapäeva õhtupoolikul kirjutab Niskanen, et Saarilammit pole ikka veel leitud ning teadaolevalt nähti teda viimast korda möödunud reede õhtul kella kümne paiku. Ta palub kõigil, kes Saarilammit võisid näha, võtta ühendust politseiga. Niskaneni ühe postituse all väidab aga seda kommenteeriv soomlane, et olevat näinud Saarilammit pühapäeval Tallinnast väljuvas laevas. See väide pole aga praeguseks kinnitust leidnud.

Politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalbüroo pressiesindaja Olja Kivistik kinnitab, et Eesti politsei on hakanud meest otsima.

„Soome politsei kuulutas teadmata kadunuks 54aastase Soome kodaniku, kes tuli Tallinna 24. novembril ja pidi minema tagasi Soome 26. novembril. Paraku ei ole lähedastel õnnestunud mehega ühendust saada. Soome kolleegid edastasid PPA-le mehe pildi ja kirjelduse ning ametnikud koguvad infot tema võimaliku asukoha kohta,“ ütleb ta.