„Dünastia“ tähe Joan Collinsi (84) poeg on lagedale tulnud šokeeriva avaldusega. „Mu isa oli pedofiil. Teda tõmbas nooruslikkus. Süütus üksnes õhutas ta kirge.“

Joan Collinsi kunstnikust poeg Sacha Newley (52) paiskas süüdistuse avalikkuse ette hiljutises ajaleheintervjuus. Tema isa, näitleja ja laulja Anthony Newley suri 1999. aastal vähki. Newley oli ekraanidiiva Collinsi viiest seaduslikust abikaasast teine. Nende liit sõlmiti 1963 ja lahutati seitse aastat hiljem.

Eluajal oli Newley tuntud naistemees, kuid poja väitel himustas Newley hoopis lapsi. Sacha hinnangul tõendas seda isa film „Can Heironymus Merkin Ever Forget Mercy Humppe And Find True Happiness?“ (1969). See olevat olnud ehtne pedofiili pihtimus, mis hävitas Sacha vanemate abielu. „Mu isa oli suur, aga vigadega talent. Ta oli klassikaline seksisõltlane,“ rääkis Sacha Newley Sunday Timesile. „Hollywoodis olid kõik inimesed nii ilusad ja aina seerisid pidude vahet. Isa jaoks oli seks esmatähtis. Ta näitas seda kõike ka mulle – see oli täiesti kohatu!“

SÜÜDISTAB KA EMA: Sacha väitel oli tema ema Joan eneseimetleja, kes oli kuulsuse nimel valmis oma lapsed hülgama. Hilisemas elus on ema ja poja suhted siiski paranenud. (Vida Press)

„Mu isa oli pedofiil,“ kinnitas Sacha, kes on oma noorpõlvest kirjutanud mälestusteraamatu „Unaccompanied Minor“ (“Saatjata alaealine“). „Teda tõmbas nooruslikkus. Süütus üksnes õhutas ta kirge. See oli tema seksuaalne kalduvus ja see on väga ohtlik ja hävituslik.“ Oma värskes raamatus väidab Sacha, et tema ema oli Anthony tüdrukutelembusega kursis. „Isa oli olnud selles suhtes aus ja lubanud muutuda, aga ema abiellus temaga ikkagi.“ Ema Joani nimetab poeg raamatus eneseimetlejaks, kes hülgas kuulsuse nimel oma lapsed.

Dame Joan teatas nüüd ametlikus avalduses, et poja sõnad tema eksabikaasa kohta on täiesti alusetud. „Muud mul lisada ei ole.“ Ka abielupaari teine laps, tütar Tara Newley (54) kinnitas, et venna väärväited šokeerivad ja pahandavad teda. „Ma ei tunne ära seda meest, keda ta kirjeldab. Mul oli isaga ääretult lähedane suhe.“