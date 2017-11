„Mulle pandi kõige ilusam kleit selga ja pärg pähe – nii ma siis laulsin terve kooli ees,“ meenutab poisi kehas sündinud Susanna esimest hetke, kui tundis, et tahab olla tüdruk. „Selles kleidis ma tundsin, et just nii on õige.“

Susanna, kes tol ajal kandis nime Aleksander, käis teises või kolmandas klassis. „Koolis korraldati kontsert, iga klass tegi oma kava. Meie klassi teemaks olid aastaajad – kevad, suvi, sügis, talv. Kõik, kes esinema pidid, olid tüdrukud ja kõigil olid kostüümid, paberlillekesed valgel kleidil. Hästi nunnu ja armas. Aga suvetüdruk jäi viimasel hetkel haigeks ja otsustati, et tema asemel esinen mina.“ Hoolimata sellest, et nii mõnigi publikust turtsatas naerma, nähes laval kleidi ja lillepärjaga poissi, oli see Susannale väga armas hetk. Ja äratundmine, et talle meeldiks olla pigem tüdruk kui poiss.