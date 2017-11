Möödunud nädalal märkas Tallinnas Pelgulinnas elav Riina, kuidas politsei käis mööda tänavat ja uuris pargitud autode sisu. Milles asi?

Reedel Nisu tänaval politseinikke märganud Riina nendib, et korrakaitsjate käitumine äratas temas tähelepanu. „Astusin siis härra politseinikule ligi ja uurisin, et mida nad siin stalgivad [otsivad - M.S.], kas midagi on juhtunud?“ Politseiniku vastus võttis ta sõnatuks: „Teeme tööd siin, vaatame, et inimesed poleks autodesse jätnud nähtavale kohale väärtuslikke esemeid,“ meenutab ta kuuldud vastust. „Kui on, siis helistame omanikule ja palume need ära võtta, kuna varguste arv on selles kandis suurenenud.“

Riina sõnul ei osanudki ta vastuse peale esmalt midagi kosta, vaid saatis hiljem politsei-ja piirivalveametile kiitva e-maili. „Tuppa astudes jõudis kohale, kui hooliv tegu! Väga äge, aitäh politsei!“ tunneb ta korrakaistjate teo üle rõõmu.

Kesklinna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirosnitšenko toob esmalt välja, et Põhja-Tallinnas ei ole viimasel ajal vargusi tavapärasest rohkem olnud. „Antud linnaosas on novembri algusest registreeritud kuus sissemurdmist autodesse,“ sõnab ta. „Kõikide nende juhtumite puhul olid esemed nähtavatel kohtadel. See probleem on tegelikult aastaringi, et inimesed unustavad või jätavad autodesse nähtavatele kohtadele oma isiklikud esemed, tööriistad, tühjad või ka asju täis kotid.“

Et vargusi ennetada, otsustati teha Lääne-Harju jaoskonna eeskujul kontrolljalutuskäik ning vaadata, ega sõidukites leidu nähtavale kohale jäetud esemeid. Reedel Kalamajas ja Pelgulinnas tehtud paaritunnise kontrollkäigu jooksul visati silm peale kokku ligi 140 sõidukile. „Helistati kolmele autoomanikule ning kohapeal vesteldi lisaks kolme sõiduki kasutajaga, kellega satuti kokku või kes nägid jalgsipatrulle aknast.“ Mirosnitšenko sõnul reageeriti politsei märkustele tänulikult ja viisakalt. Sarnaseid kontrollkäike plaanitakse ka edaspidi.