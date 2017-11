Koduperenaiste seas menukas suhtlusfoorumis Perekool.ee on ühe lapsevanema mure tõttu puhkenud elav diskussioon poeglaste kehalise kasvatuse tunni iseärasuste üle. Kas inimene näeb tonti tõesti seal, kus seda pole või on tegu tõesti probleemiga kui sporti palja ülakehaga tehakse? "Poisslapsed on kehalises palja ülakehaga ja meesõpetaja valvab neid ka duši all," postitas foorumis üks murelik kasutaja. "Kehalise õpetaja, meesõpetaja, esitab lastele erinevaid küsimusi ja kui üks võistkondadest vastust ei tea, siis peavad lapsed kehalise tunnis palja ülakehaga olema. Igas vanuses lapsed, ka teismelised ja vanemate klasside poisid. Terve tunni on palja ülakehaga. Minu laps ütles, et see on ebamugav, sest kui nad mängivad korvpalli või mõnda muud mängu, kus tekib otsene kontakt, siis räägivad kõik, et on hästi ebamugav paljalt mängida. Kindlasti mõned vanemad ütlevad, et ärge kasvatage lumehelbekesi üles, aga minu arvates on see alandav, olla koguaeg tundides palja ülakehaga. Viimane kuu ei ole olnud ühtegi tundi, kus lapsed ei ole olnud palja ülakehaga," kurdab lapsevanem.

"Minu arust läheb õpetaja liiale ja tänapäeva pervertide maailmas ma siiski ei soovi, et meesõpetaja laseb poisslastel olla palja ülakehaga. Seesama õpetaja viibib juures ka siis, kui poisid duši all pesevad. Minu arust seegi ei ole mõistlik, sest kuigi kõigil lastel ei ole pesemisharjumusi, siis meesõpetaja ei peaks poisslapsi duši juures valvama," võtab ta oma mure kokku.

Üks talle vastnud foorumlastest ütleb, et ei näe selles midagi imelikku. "Mäletan oma lapsepõlvest, et selline praktika oli kasutusel meeskondlikes pallimängudes, mis toimusid kodulähedasel palliplatsil – et oleks võimalik võistkondi eristada, sest kindlat värvi särke või mingeid veste ju kellelgi tollal ei olnud. Aaga praegu ja kehalise tunnis… õpetaja nõudmisel… ma ei suuda ka uskuda, et ükski õpilane ega lapsevanem teemaga tegelemist vajalikuks pole pidanud."