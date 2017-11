Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Kadri Jaurami sõnul võivad kandideerida kõik Eesti linnad. „See on konkurss, kus võit ei saagi olla ainueesmärk. Linnadele annab kandideerimisprotsess eelkõige hea võimaluse tõsta kultuuri kui sideaine tähtsust kõigi muude valdkondade vahel. See kõik võimaldab sõnastada pikaajalisi eesmärke alates linnaplaneerimisest, investeeringute jaotamisest kuni kogukondade kaasamiseni otsustusprotsessidesse,“ rääkis Jauram. Ta lisas, et üha enam on hinnas loovad ja innovaatilised linnad, kuna sellistel tegevustel on pikaajaline ja lisandväärtust loov mõõde.

Eesti Linnade Liidu asedirektor Toivo Riimaa lisas, et ainuüksi kandideerimisfaas võib olla väga õpetlik. „Võrreldes 2005. aastal alanud konkursiga on meie linnade avatus Euroopa Liidu kontekstis suurenenud. Toonast kogemust arvestades julgen ennustada, et kultuuripealinnaks pürgivaid linnu meil jätkub. See on linnale kindlasti pingutus, kuid toodab end tagasi kasu ja tähelepanuna, mis on seotud kogu Euroopa huviorbiidis olemisega,“ märkis ta.