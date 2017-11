Gary Numani loomingust on tuntuim laul 1979. aasta „Cars“. Ehkki laulja loomingu austajad teavad kindlasti ka teisi laule ning tõelised fännid teavad ka, et Numan on endiselt aktiivne laulukirjutaja ja esineja. Sel aastal ilmus tema maailmalõputeemaline album „Savage: Songs From A Broken World“. Numan on oma helikeelt aastakümnete jooksul palju muutnud ning praegu viljeleb ta 80ndate sündipopi ja New Wave'i asemel industriaalrokki.

Kuid millest Numani vastumeelsus retronostalgia suhtes? Mehele ei meeldi, kui talle pidevalt tema minevikku meenutatakse. „Inimesed tahavad mind muudkui tagasi viia perioodi, mil ma väidetavalt oma parimas vormis olin. See häirib mind. Mina ei vaata kunagi tagasi. Kui on nii, et minu parim aeg oli 40 aastat tagasi, mis mõtet on siis üldse jätkata? Miks teete nii, et topite loomeinimese elu vaid ühte hetke? See on ajakirjanikele nii tüüpiline. See pidev tagasivaatamine on tõenäoliselt üks põhjuseid, miks ma hiljem edu ei saavutanud. Kuidas saab keegi üldse mõelda, et muusik kuulub möödanikku ja see, mida ta praegu kirjutab, ei ole enam oluline?“ pidas laulja pahase tiraadi. „Mina igatahes võitlen selliste eelarvamuste vastu.“