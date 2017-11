Sotsiaalmeedia ja eriti Facebook on paljude inimeste jaoks saanud kiireimaks vahendiks, kuidas võimalikult vähese vaevaga saada just neid huvitavat informatsiooni. Kuid mis sobib linna parima söögikoha väljaselgitamiseks või kadunud võtmekimbu leidmiseks ei sobi kohe kindlasti võimaliku kuriteo uurimiseks. See viimane peab alati ja esimeses järjekorras jääma politsei tööks, nagu näitas ilmekalt ühe mureliku ema postitusest alguse saanud lugu väidetavast lapseröövist, mis tegi ärevaks mitte ainult Harku valla lapsevanemaid.

Tagantjärele tarkusena ja just politsei uurimistulemusena teame, et valge kaubikuga liikunud inimröövlid olid lapse fantaasiavili ja ema avalik palve leida juhtunule tunnistajaid seega igas mõttes ennatlik. Ent kui kollektiivne tõeotsing on juba kord alanud, on seda pea võimatu peatada – isegi kui esialgne postitus kustutada.

Eriti kui väidetav oht puudutab lapsi, on selge, et kogukonna reaktsioon ei pruugi piirduda senisest tähelepanelikuma pilguga ümbruse jälgimisega, vaid esile võivad kerkida hoopis teist masti probleemid: vaevalt saab mõistlikuks pidada näiteks seda, kui iga teine kooliõpilane on varustatud pipragaasi jt potentsiaalselt ohtlike enesekaitsevahenditega. Võib vaid ette kujutada, mida tundsid neil päevil aga valge kaubiku omanikud. Suurimat ebamugavust koges vast pere ise, sest viha kujutletavate lapseröövlite vastu pöördus tegelike asjaolude selgumisel vähemalt osaliselt hoopis nende endi vastu. Rõhutada tuleb sedagi, et kui mõni sarnane intsident oleks tõepoolest aset leidnud, on sotsiaalmeedias kättesaadav informatsioon ühtviisi loetav nii kurjategijatele kui ka siirate kavatsustega kaasaelajatele.

Murelikku ja ärevil lapsevanemat võib inimlikult mõista, kuid küsimusele, kuidas tulnuks ise samas olukorras (või midagi muud kahtlast märgates) käituda, saab olla vaid üks vastus: teatada kohe politseisse ja seni kuni ametkonnad pole näinud vajadust abipalvega laiema avalikkuse poole pöörduda, neid selles mitte ise edestada.