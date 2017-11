Tütar Taylor veenis isa, et näomaks on talle kasulik ja hea, misjärel lõõgastuv isa tütrel oma näo kallal rahus tegutseda lasi.

Tütar valetas isale, et teeb talle mõnusat näomaski, kuid tegelt kattis papsi näo pruunistava kreemiga. Ja kui isa seda lõpuks taipas, siis tulemus polnud sugugi see, mida mees ise lootnud oleks...

20-30 minutit pärast maski tundis mees, et kihi all justkui kõrvetab. Tütar asus siis veebist uurima, et kauaks ainet isa näole jätta tohi, kuid paps läks juba nägu pesema.

Nägu pestes taipab mees, et tütar on temaga halba nalja teinud. Mees suudab videos väida hädaldada, tütar lõkerdab naerda. Loomulikult ootas isa järgmisel hommikul ees tähtis kohtumine, kuhu tal tuli minna päevitunud ja jumeka näoga.

Ka pereema ja Taylori vennad leidsid, et tegu oli naljaka vembuga.

Õnneks oli mehel huumorisoont ja suuremat peretüli ei tulnud.

