Olete ju tähele pannud, et enesega rahuloleva ja enam-vähem muretu inimesega on meeldiv ja pingevaba lävida. Olen seda märganud ja ühtlasi pidanud endale tunnistama, et valdavalt iseloomustab neid tegelasi armutu ahnus.

Kirjeldet mõte tuli pähe, kui tasapisi hakkasid selguma liidetud omavalitsuste uute (vanade) juhtide uued palgad. Palgaralli puhul jäi kõige enam silma, et uute valdade uued volinikud kiitsid palgatõusu heaks pelgalt seetõttu, et nn uue valla pindala ja elanike arv on suurem.

Liideti kokku kolm vaest valda, piirid mõõdeti ümber, kolme vaese valla pensionärid, lapsed, töötud ja mõned maksumaksjad on nüüd ühe, aga pindalalt suurema vaese valla elanikud. Kuigi valla(elanike) heaolu muutunud mitte üks raas, noogutasid volinikud pead ja kiitsid takka, et jah, vallavalitsus – vallavanem, mitu abivallavanemad, volikogu esimees ja mitu volikogu aseesimeest – on otsekohe väärt suuremat sissetulekut.