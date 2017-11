Kes on muna sees? See on üllatus! Iga muna sees on üks kahest maagilisest Hatchimalsist. Milline Hatchimals valib sinu?

Hatchimals ei saa kooruda iseseisvalt. Tema eest hoolitseja, Sinu laps, on see võti, mis võimaldab Hatchimalsil kooruda. Laps saab õpetada Hatchimalsi käima, rääkima, tantsima ja veel paljutki muud!

Komplektis on väga õrn munakoor, mida tuleb käsitleda ettevaatlikult.

