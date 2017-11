Rakett oli õhus 53 minutit, tõusis 4475 kilomeetri kõrgusele ja kukkus stardiplatvormist 950 kilomeetri kaugusel Jaapani majandusvööndis merre. „Kim Jong-un kuulutas uhkusega, et oleme viimaks hakkama saanud suure ajaloolise üritusega ning Põhja-Korea on nüüd tuumariik,“ lisas Ri Chu-hee melodramaatilise häälega.

Kui Põhja-Korea teleekraanile ilmub pensionil olev 74aastane uudistelugeja Ri Chun-hee, siis on see märk, et võimudel on edastada tähtis uudis. Nii oli see ka kolmapäeval, kui ta andis rahvale kohaliku aja järgi keskpäeval teada uue mandritevahelise ballistilise raketi Hwasong-15 edukast katsetusest, mis toimus Eesti aja järgi teisipäeval kell 20.30.

Ta rõhutas, et Hwasong-15 on suure ja raske lõhkepeaga varustatud mandritevaheline ballistiline rakett, mis suudab tabada Ameerika Ühendriikide kogu mandriosa.

Põhja-Korea eelmine raketikatsetus oli üle kahe kuu tagasi, 15. septembril ning maailmas juba loodeti, et riik väljendab uutest katsetustest hoidumisega valmisolekut läbirääkimisteks. Värske ja senisest pikema laskeulatusega raketi katsetamine kruvis pinged taas üles. Lõuna-Korea luure ei välista, et Põhja-Korea valmistub ka järjekordseks tuumarelvakatsetuseks.

Eksperdid: Põhja-Korea blufib

Tõepoolest, madalama trajektoori puhul oleks raketi Hwasong-15 laskeulatus 13 000 kilomeetrit ning tabamisohus oleksid kõik USA suurlinnad. Lääneriikide eksperdid ei usu siiski, et Põhja-Korea äsja katsetatud raske lõhkepeaga kaheastmeline rakett nii kaugele jõuab. Kim Jong-un tahab küll näidata end kõikvõimsana, kuid ta pole siiski võimeline füüsikaseadusi muutma. Samuti ei tea me veel, kas Põhja-Korea raketid suudavad tabada konkreetset sihtmärki. „Seni on põhjakorealased vaid näidanud, et nad suudavad tabada Vaikset ookeani,“ ütles USA raketiekspert Lance Gatling Tokyos.

Samas ei saa eitada, et Põhja-Korea on teinud raketiprogrammi arendamisel edusamme ning igal juhul tuleb valmis olla selleks, et ühel päeval on USA ja Euroopagi Kim Jong-uni tuumarakettide sihikul. Soome päevaleht Helsingin Sanomat levitas pärast Hwasong-15 katsetust mõttekoja Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) värsket raportit, milles tuuakse ära 16 sihtmärki, mida Põhja-Korea tahaks rünnata. Nende seas on USA, Jaapani ja Lõuna-Korea suurlinnad ning sõjaväebaasid, kuid ka Manhattan New Yorgis või lausa Valge Maja Washingtonis.

ECFR hoiatab, et Põhja-Korea on valmis kasutama tuumarelva esimesena, kui tunnetab, et teda valmistutakse ründama. Mõttekoda lisab, et Põhja-Korea režiim näeb tuumarelvaprogrammis garantiid julgeolekuks ja ellujäämiseks ning rahvusvahelisel kogukonnal tuleks sellest lähtuda.

Trump jäi esialgu rahulikuks

USA president Donald Trump võttis teate Põhja-Korea raketikatsetusest vastu suhteliselt rahulikult. „Ma ütlen teile ainult, et hoolitseme selle eest. Me tegeleme olukorraga,” ütles ta ebamääraselt.

USA välisminister Rex Tillerson lisas, et diplomaatilised valikud kriisi lahendamiseks jäävad endiselt lauale ja avatuks.

Kujunenud olukorda arutatakse USA, Jaapani ja Lõuna-Korea palvel juba kolmapäeva õhtul New Yorgis ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil.

Nii mõnigi ekspert peab tähelepanuväärseks, et Põhja-Korea teatas pärast raketikatsetust täielikuks tuumariigiks saamisest. Selles nähakse Kim Jong-uni soovi avada nii-öelda tagauks läbirääkimisteks.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel ütles juba septembri keskel ajalehele Bild antud intervjuus, et USAd ja tema liitlasi tuumarelvaga ähvardav Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un pole tõenäoliselt hull, vaid usub hoopis, et suudab aatomipommi abil oma režiimi kindlustada. Seetõttu tuleks tuleks Põhja-Koreaga alustada otsekõnelusi ja pakkuda Kim Jong-unile mingit muud julgeolekugarantiid kui aatomipomm. Gabrieli sõnul peaksid kõnelustelaua taha asuma Põhja-Korea, USA, Hiina ja Venemaa.