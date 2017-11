Aasta kodanikuks kuulutatud Rasmus Rask tõi oma tänusõnades kuuldavale mõtte, et niinimetatud halli passi omanikele võiks kodakondsuse kinkida. Peaminister Jüri Ratas sellist kinkimist ei poolda, sest kodakondsuse soovijad peaksid näitama ka oma selget tahet.



"Hall pass oli mõeldud ajutise lahendusena, kuid see on praeguseks kestnud juba 25 aastat," sõnab Ratas ja lisab, et Eesti julgeoleku ja ühiskonna sidususe seisukohast oleks õige see küsimus lahendada.



"Keskerakond on jätkuvalt seisukohal, et lihtsustatud korras peaks kodakondsust taotleda saama inimesed, kes on elanud siin enne Eesti taasiseseisvumist 20. augustil 1991," ütleb Ratas ja loetleb, et need inimesed on meie ümber nii bussipeatuses, tänaval, kaupluses kui ka polikliinikus. "Nad on siin aastaid elanud, töötanud, makse maksnud ja lapsi kasvatanud."

Lihtsustatud korra all ei mõtle Ratas kodankondsuse automaatset andmist. "Vaid need inimesed peaksid erisuse saamiseks vastama veel mitmele tingimusele: olema vähemalt 15-aastased, pikaajalise elamisloaga, omama legaalset püsivat sissetulekut ning näitama selleks oma selget tahet," toob ta välja. "Kindlasti peavad nad olema Eesti riigile lojaalsed ning tõotama vandega olla ustavad meie põhiseaduslikule korrale."

Ratas andis mõista, et lähiajal pole kodakondsuspoliitika osas suuri muudatusi oodata, sest praegune koalitsioon on kokku leppinud, et kodakondsuspoliitika aluseid ei muudeta. "Küll aga ootan sel teemal ühiskondlikku debatti enne 2019. aasta riigikogu valimisi."