Kiita kallima tehnikat ka siis, kui see pole just veel päris õige, seda võib! Kunagi ei tohiks aga valetada valu kohta.

Suhteekspert Tracey Cox paljastab, et on täiesti normaalne mõnikord voodis oma kaaslasele teatud asju valetada, vahendab Daily Mail.

Seks muudab meid haavatavaks. Me oleme tundlikud kriitika suhtes ja võime muutuda paranoilisteks, kui partner julgeb kasvõi vihjata, et me ei tee voodis kõike õigesti. Millal siis ei tohiks seksis valetada?

Seksi ajal oigamine või kallima sidumismängudes osalemine - me kõik oleme seda parema sekselu nimel tegema. Kasvõi kõigest seetõttu, et partner saaks suurema naudingu. Ka see on omamoodi vale, et kallima ego ja libiidot tõsta.

Mõnikord su kallim ehk alles harjutab ja katsetab midagi uut, mistõttu ei pruugi ta selles veel parim olla. Teda natuke kiites tunneb ta motivatsiooni veelgi enam proovida. Meestele meeldib ka ausus ja otsekohesus, mistõttu võid teda õigele teele suunata.

Oled põdenud varem suguhaigust, mis on nüüdseks ravitud.

Ole aus

Kui sa ei jaksa, ei suuda või ei taha seksida - ole aus!

Kui seks teeb haiget, siis pead alati sellest rääkima!

Sa tead, et ainult vahekorrast jääb orgasmi saamiseks sulle väheseks.

Kui partnerile meeldib midagi konkreetset, mida sina teha ei suuda, ei taha.