ID-kaarte tootva Gemalto esindaja, TRÜB Baltics AB juht Andreas Lehmann väitis nädal tagasi sotsiaalmeedias, et informeeris nii politsei- kui piirivalveametit ja riigi infosüsteemide ametit ID-kaardi turvariskist juba 15. juunil. RIA peadirektor lükkas need väited ümber.

Politsei peadirektori Elmari Vaheri sõnul ei valetanud ID-kaardi tootja Gemalto esindaja läinud nädalal, et tehnilisi küsimusi arutati juba juunis. Küll aga eitab ta, et arutelu polnud seotud sadu tuhandeid kaarte puudutanud turvariskiga.

"Kui me oleks varem teadnud, oleksime ka varem tegutsenud. Meie jaoks on kogu olukorra lahendamise võtmeküsimus olnud aeg. Ja seda on meil olnud väga vähe. RIA sai tšehhide teadustööst ja meie ID-kaardi kiibis peituvast turvariskist teada 30. augusti õhtul. Info laekus tšehhi teadlastelt," kommenteeris Lehmanni väidet RIA juht Taimar Peterkop. Loe pikemalt SIIT!

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher rääkis intervjuus portaalile Geenius.ee, et Lehmann valetas, ent ei salga tehnilise küsimuse arutelu.

„Vastab tõele, et juunikuu päevadel meil kirjavahetus oli, nii nagu oli aprillis ja mais. Vastab tõele, et me kohtusime /…/ Lehmann ei valeta selles osas, et oli võimaliku tehnilise küsimuse arutelu, vastab tõele, et oli. Nii nagu oli mais, nii nagu oli aprillis, nii nagu oli septembris võimalik, et ka praegu.“

Vaherilt küsiti, kas see võimalik tehniline küsimus on sama, mille Tšehhi teadlased avalikustasid, kuid Vaher lükkas turvariski teema täielikult kõrvale: „Ei, kindlasti mitte. Ta rakendab mingise tont teab mille enesepäästmise operatsiooniks.“