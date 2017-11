Kolmapäeval pidas keskkriminaalpolitsei kinni majandusminister Kadri Simsoni elukaaslase, HKScan Estonia ehk Rakvere lihakombinaadi endise juhi Teet Soormi ja sama firma endise seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuvi, keda kahtlustatakse omastamises ja rahapesus. Minister oli sel ajal Brüsselis arupidamisel.

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas ütleb, et Kadri Simson ei kuulu kahtlustatavate ringi: “Siiski ei saa välistada, et on teisigi kahtlustatavaid. Prokuratuur ei spekuleeri, kellele võidakse kuriteokahtlustus esitada. Kogutud tõenditest nähtub, et Soormi elukaaslane pole kõnealustest tegudest teadlik ega nendega seotud.“

Veel selle aasta alguses nimetas keskerakondlasest maaeluminister Tarmo Tamm Soormi Maaelu Edendamise SA nõukogusse. See sihtasutus tegeleb võlakohustuste tagamise, laenamise ja maaelu maine kujundamisega.

HKScb Estonia piirdub napi teatega