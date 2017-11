Kasahstanis napib Almatõ korrakaitsjatel napib patrullautosid. Näiteks on Bostandõki rajooni politseinike käsutuses iga päev ainult neli autot, kuid piirkond rajoon on üsnagi suur, sest seal elab üle 300 000 inimese. Politseinike arvates ei piisa neljast sõidukist efektiivse töö tegemiseks. Kasahstani Moslemiliit näeb lahendust kaamelite kasutuselevõtus.

Kasahstani Moslemiliidu värskest pressiteatest selgub, et pärast keerulise olukorra põhjalikku analüüsi jõuti järeldusele, et lahendus peitub kaamelites. Esialgu võiks neid Almatõ korravalvuritele kinkida kümmekond. Moslemiliit meenutab, et ühiskonna esindajad tahtsid patrullpolitseinikele kinkida 20 eeslit, kuid kingitust ei võetud vastu. Võimalik, et politseinikke ei rahuldanud nende liikumiskiirus või ebaesinduslik välimus.

Kaamelid liiguvad aga eeslitest märksa kiiremini ja on neist vähenõudlikumad. Pealegi võimaldab nende kasutamine patrull-loomadena suurendada ülevaadet piirkonna üle, sest nad on eeslitest kõrgemad. Nagu moslemiliit märgib, on kaamelite oluliseks eeliseks ka oskus sülitada, hammustada ja jalaga lüüa ning seda saab edukalt ära kasutada võitluses kurjategijate ja ühiskondliku korra rikkujatega.

Moslemiliit rõhutab, et kui kaamelite kasutamine Almatõ politseitöös osutub edukaks, siis võib seda rakendada teisteski Kasahstani linnades.