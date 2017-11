Samal ajal, kui DC vaevleb sellega, et enda kangelaste põhjal häid filme valmis vorpida, avaldab Marvel järjekordse treileri linateosele, mis tundub eelkäijatest suurejoonelisem, humoorikam ja sündmusterohkem.

„Tasujad: Igaviku sõda“ on kulminatsioon taaskordsele aastatepikkusele vundamendiladumisele, tuues kokku terve kamba erinevaid kangelasi, et siis üheskoos vastu astuda suurele kiilakale tulnuk-pätile Thanosele. Kohal on on nii Raudmees, Ämblikmees, Sipelgamees ja (võibolla) piimamees.

Eesti kinodesse jõuab „Tasujad: Igaviku sõda“ järgmise aasta aprillis.