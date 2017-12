Aina sagedamini troonivad müügiedetabeleis üleloomulikest nähtustest ja salaõpetustest kõnelevad raamatud, samal ajal kui raamatukogudes on maagiateostele mitme kuu pikkused järjekorrad. Üldiselt on popimad kodumaised esoteerikaautorid, erandina tõuseb esile Vene „Selgeltnägijate tuleproovist“ ja Marilyn Kerro ekskallimana tuntud Aleksandr Šeps.

Rahva Raamatu turundusjuht Ingrid Karell märgib, et oktoobrikuus kahekordistus astroloogia- ja esoteerikaraamatute müük, mida suuresti kasvatas Aleksandr Šepsi raamat „Meedium. Otsides elu mõtet“.

Karelli kinnitusel huvi nõiduse ja müstikaga seotud raamatute vastu pigem kasvab, ning seda kahtlemata tänu Eesti ja Vene „Selgeltnägijate tuleproovi“ saadetele. On ju mitmed televisioonis edukalt esinenud selgeltnägijad pärast tuntuks saamist raamatuid välja andnud, teiste seas Anu Pahka, Nastja ning Marilyn Kerro.

Apollo ostu- ja turundusjuht Eha Pank tõdeb, et telerist nähtud eesti inimese lugu läheb eesti lugejale paratamatult korda: „Marilyn Kerro, Anu Pahka – nad on meile lähedal, nad on meile tuttavaks saanud juba varem ja siis on nad kirjutanud raamatu.“