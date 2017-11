Esimene ülevabariiklik rõõm seoses haldusreformiga oli see, et 134 kohaliku omavalitsuse lõpetamisega kaob ära ca 10% ametnike kohtadest. Ehitusnõunikud, sekretärid, planeerijad, maa-ametnikud kolivad suurvaldade keskustesse ja senistes valdades jäävad nende kabinetid tühjaks ja nende kohad täitmata. Küsimust, mida nende tühjade ruumidega külas peale hakata, pole keegi veel esitanudki. Tallinna ministeeriumi aruandes tundub see olevat ilus – väheneb rahakulu palkade arvelt ja justkui ka bürokraatia. Usinast ametnikust pikaaegseks töötuks Poosetada saab ka maavalitsuste kulul – alates maavanema enese ja ühtekokku 150 maavalitsuse töötajaga „hoiame“ me sealgi ametnikuraha ja asjaajamist kokku. Aga see on üksnes Tallinna lõbu, kuna Eesti riigi poolt vaadatuna näeb see välja teisiti. Ja riigi all ei mõtle ma seda kivilinlikku ja supervilladest ümbritsetud koond-konglomeraati, mida nimetatakse Tallinnaks ja tema kuldseks ringiks. Ma mõtlen hoopis seda osa Eestimaast, mis moodustab Eesti riigist, rahvusest, kogukondadest enamuse ja meid, kes me nimetame endid uhke nimega – provintslased.

Kuigi ma tean isiklikult, et rõhuv enamus valdade ja maavalitsuste ametnikke tegid igati tublisti ja kompetentselt seda, mida nad pidi tegema (ja kui nad tegid midagi üleliia või liiga vähe, siis ainult riigikogu ja mõne Tallinna ministri käsul), oletan ma nüüd näite korras, et kõik senised vallavalitsuste ja maavalitsuste töötajad olid ametis ilmaasjata ja et ongi tore, et neist lahti saadi. Mis saab nendest inimestest edasi? Kohapeal on maaelu väljasuretamise üleriikliku programmi käigus tööd peaaegu võimatu leida. Isegi uue valla piires. Alles rääkisin Hiiumaa ja Jõgeva inimestega, kes ütlevad ühte ja sedasama – tööd ei ole. Ja omavalitsustest ülejäänud inimeste puhul on enamikus tegemist inimestega, kes pole väga varmad ringi kolima suurtesse keskustesse, kus nende tuumkompetents – omavalitsuste juhtimine – ei ole enam nõutud. Tulemuseks on see, et valla-ametniku palgaraha peab asenduma töötutoetuse ja muu sotsiaalse abiga ilma igati töökalt inimeselt midagi vastu saamata.

Kusjuures seniste vallaametnike töölt ära võtmine tähendab enamikul juhtudel ka mingi osa vallaelu halvemaks muutmist. Panganduses kui erasektoris oli see eriti selgesti näha – esiteks kadus pangakontor, siis automaat, siis sularaha ja lõpuks pandi kogu maja kinni, milles või mille küljes nad olid asunud. Haldusreformi ohvrid See, mis ma siiani rääkisin oli draama, mõnikord isegi tragöödia, aga nüüd tuleb tsirkus. Vabariigi Valitsus hakkab valdade asemele provintsi kolima tervelt seitset keskasutust, justkui haridusministeeriumi viimisest Tartusse veel vähe oleks olnud. Tegelikkuses arendab tänane haridusministeerium riigivastast tegevust, hiilides salaja Tallinna tagasi! Ja tervelt 37 keskasutust viivad Tallinnast välja üksikuid töökohti – s.t annavad töötajatele võimaluse valida töötukassa ja asumiselesaatmise vahel. Kusjuures need on keskasutused, millede töötajad maale kolida ei taha ega suudagi. Ega siis vanglaameti töötajad ometi Ida-Virumaale ei läinud – lihtsalt edasi-tagasi-sõitmiste bensiin ja maantee lõhkumine tulid kuludele otsa. Selle ümberkolimisega on nii, et väikelinnas või külas elades oleks hea, kui oskaks ise ära parandada peldiku ummistuse, kaevupumba, ukseluku ja mõnel pool jõuaks ka üle õue ämbrit tassida. Mida provintsi asumisele saadetavatest ametnikest suudavad vaid vähesed. Ning maniküüritud küüntega neid asju ka ei tee. Seega on meil olukord, kus meil on üle sadu vallajuhtimise spetsialiste, kes tahavad jääda elama kvaliteetelu provintsis ja ca 1000 pealinna-ametnikku, kellede jaoks on elu väljaspool Tallinna ja Viimsit viimane põrguring enne, kui surm tuleb päriselt. Tegemist on meie riigi ühe tähtsaima ressursi – inimeste – raiskamisega sundides neid tegema eluotsuseid, mida nad ei soovi ja milledeks nad ise valmis ei ole. Samas imestame, et meil ei jätku spetsialiste ja häid ametnikke. Aga palun: kui juba oli vaja sadu või enamgi ametnikku lahti lasta ja kui selle tulemusena tekivadki jamad kõikjal üle vabariigi territooriumi, siis kas poleks arukas võtta vähemalt osagi neist ametnikest regionaalministeeriumi palgale selleks, et seda haldusreformi edasi ajada ja seniseid tagajärgi pehmendada? Eesti riigi eksistentsi suurim probleem on täna totaalne võimetus olla kohal üle kogu meie riigi territooriumi. Meil pole ei asutust ega Tallinnas inimesigi, kes oskaksid, suudaksid või isegi tahaksid mõelda elu üle kusagil Kapa-Kohilas või Kükametsal. Maaeluministeerium tegeleb eeskätt põllumajandusega, rahandusministeerium aga valdade koondamise ja maakondade lõpetamisega.