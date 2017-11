Ryanair müüs eelmise nädala musta reede ostuhulluse ajal reisihuvilistele pileteid koguni kümne euro eest. Vana Euroopa riikides ei ole sümboolse tasu eest reisimine ammu midagi uut. Kuna pikki aastaid näis Eesti riigi taktika olevat, et maarahvas nuumaks pankroti poole tüürivat Eesti Õhku, siis võisime siin Kanaaridest vaid unistada.

Tänu odavlennufirmadele näevad nüüd maailma ka meie kaubandustöötajad ja puhastusteenindajad. Ka musta reede välisel ajal võib pileti Kesk-Euroopasse lunastada vähem kui kahekümne euro eest.

Äsja saatis üks lennufirmadelt hüvitiste sissenõudmiseks loodud ettevõte välja pressiteate, milles hoiatab, et kõige soodsama hinnaga lennupiletid müüki paisanud Ryanair on viimaste kuude jooksul tühistanud rohkem kui 20 000 lendu ning firma võlgneb reisijatele miljoneid eurosid hüvitisi. Väike netiotsing näitab, et reise on siiski pigem kümme korda vähem ära jäänud. Tõsi on, et sel sügisel on ööpäevas tühistatud umbes 40 lendu. Kuuesaja lennumasinaga firma teeb ööpäevas mitu tuhat lendu.

Kindlasti peame tarbijatena kõik oma õiguste eest seisma. Samas olen nõus kümme eurot maksnud pileti paarikümne aasta peale korra ka maha kandma, et ülejäänud elu vabas õhus vaba mehena ringi reisida Tallinna–Tartu bussipileti raha eest.