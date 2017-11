Tänases pagarisaates peavad osalejad küpsetama kolm identset, perfektset, soolast lahtist pirukat. Perearst Madise hiiglaslik tainalasu ei meenuta aga vähimalgi määral kolme väikest lahtist pirukat, mis nõutud oli.

Alari Kivisaar on nõutu ja uurib, et kas selle kujundiga tahab perearst Madis saata mingi sõnumi kohtunikele. Samuti ka külaliskohtunik Madis Milling. „Kui küsimus on ellujäämises, siis sööks seda,“ kommenteeris Milling.

Perearst Madis väidab ise, et see küpsetis kujutab piljardikuule, mis ootavad starti. Kuid paraku ei meenuta need kaks loppis kuklit ja nende vahele paigutatud taignateivas kuidagi piljardimängu.

Mis Sina arvad, kas Madise pidusai on labane või pigem humoorikas?