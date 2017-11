2016. aasta detsembris tuvastas sisejuurdlus, et endised HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed on seotud mitmete HKScani koostööpartneritega ning on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi. Ettevõte kinnitab, et tänased sündmused pole käimasoleva palgatüliga seotud.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere sõnul on need rikkumised vastuolus HKScani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega.

„Sisejuurdlus selgitas välja, et kõnealuseid rikkumisi on vaja põhjalikumalt uurida, mistõttu pöördusime uurimismaterjalidega politsei poole. Praegusel hetkel me antud teemat rohkem ei kommenteeri ning laseme politseil rahus oma tööd teha,“ selgitas Mere Õhtulehele.