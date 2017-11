Alles on jäänud 11 andekat kodupagarit. Esimese ülesande retsepti saavad osalejad ise valida. Tegu on retseptiga, mida on kodus proovitud, harjutatud ja lihvitud. Pagarid peavad küpsetama kolm identset, perfektset, soolast lahtist pirukat.

Treener, jumestaja ja fotograaf Rauno läheb riski peale välja ja plaanib küpsetada väga ajamahuka peedipiruka, mida kaunistaks kitsejuustu mousse.

Üliõpilane Triin plaanib küpsetada speltapõhjal suitsulõhe-värske kartuli-spinatipiruka ning on üpriski ärev, sest ta pole selle teosega kunagi ajalimiiti mahtunud.

Külaliskohtuniku rollis on sel korral Madis Milling, kellele meeldib küll süüa, aga paraku kuuluvad tema lemmikute hulka kuuluvad pigem erineval moel valmistatud liharoad. Üks on kindel – Milling väldib termiliselt töödeldud sibulat. Lööge või maha, aga seda ta ei söö! Kuna aga teemaks on soolane küpsetis, siis on sibul paljudes retseptides sees. Kas Milling hakkab sööma oma sõnu või pakutavaid pirukaid?

Katkematult vatrav maamees Jüri saab külalise sibulapõlgusest ainult hoogu juurde. Ta on veendunud, et tema meetodid panevad igaühe sibulat sööma.

See on aga alles algus. Järgmiseks ootab tehniline ülesanne, mis osalistele alati alguses saladuseks on. Sel korral tuli ülesanne Antsu retseptikogust ja tegu oli ekleeriga, mida rikastab suvine täidis - täpsemalt õrnsoolalõhe ja hernekreem. Ekleer ja keedutainas pole mingi naljaasi. Seda enam, et ega retseptis täpset töökäiku polnud märgitud. Kirjas oli vaid, et valmista keedutainas ning täida ekleer. Kuidas seda aga teha?

