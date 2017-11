Tänavuste Grammy nominatsioonide seas domineerivad räpp ja R&B, kirjutab The Guardian.

Kõige enam nominatsioone - kaheksa - kogus räppar Jay-Z, kellele järgnes seitsme nominatsiooniga Kendrick Lamar.

Aasta albumi ja aasta plaadi kategoorias kandideerivad nende kõrval Childish Gambino ja Bruno Mars. Aasta plaadi auhinna nimel sööstab võistlustulle ka tänavusuvine megahitt "Despacito". Varem pole nii aasta plaadi kui ka aasta laulu kategoorias figureerinud ükski mitteingliskeelne lugu.

Ed Sheerani kolmas album "Divide" jäi The Guardiani teatel üldiselt tähelepanuta - parimate albumite sekka seda ei arvatud. Album on esindatud hoopis parima popvokaalalbumi alajaotuses.

Sheerani "Shape of You" esitati parima popsooloetteaste Grammy nominendiks. Taylor Swifti singel "Look What You Made Me Do" selles kategoorias nominendiks ei saanud.