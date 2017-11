Donald Trump jagas oma Twitteri kontol kolme islamivastast videot. Kõnesolevad klipid on sotsiaalmeediasse postitanud Briti paremäärmuslaste rühmitus. Nende ehtsust pole kinnitatud.

Säutsud pärinevad Jayda Fransenilt, kes on grupi Britain First asejuht, kirjutab BBC. Neid jagas USA parempoolsete arvamusliider Ann Coulter, kelle Twitterist jagas postitusi president Trump.

Sotsiaalmeedias vallandus pahameeletorm. Briti konservatiivne saatejuht Piers Morgan, kes end presidendi sõbraks nimetab, palus Trumpil vastuolulised postitused kustutada. „Mida põrgut sa teed?“ küsis Morgan ühes säutsus ning jätkab: „Palun LÕPETA see hullumeelsus ja kustuta oma säutsud ära.“ Nagu Morgan välja toob, ei ole videote ehtsust (näiteks ühes hävitab väidetav moslem Neitsi Maarja kuju, teises ründab karkudega meest) tõestatud.

Good morning, Mr President @realDonaldTrump - what the hell are you doing retweeting a bunch of unverified videos by Britain First, a bunch of disgustingly racist far-right extremists? Please STOP this madness & undo your retweets.

One Muslim beats up one non Muslim and Trump uses it as an example for a travel ban. One white man uses a gun to kill 60 people and Trump is silent on gun control.