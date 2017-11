Suurematest Eesti kauplusekettidest on Rimi ja Maxima teatanud, et mõned nende poed või sootuks kõik jäävad pühade ajal suletuks. Teised jällegi kavatsevad uksi avada ja sulgeda tavapärasest erinevatel aegadel.

Rimi avalike suhete juhi Katrin Batsi sõnul on ettevõte varasematel aastatel hoidnud 1. jaanuaril suletuna Säästumarketite uksi. "See aasta oleme läinud pigem seda teed läinud, et olla lihtsalt vähem lahti," kirjelab Bats ja lisab, et täpsemad lahtiolekuajad tehakse lähiajal avalikuks poeketi kodulehel. "Sellist ühtset reeglit kõikide kaupluste puhul ei ole rakendatud."

Siiski on mõned poed, mis 25. detsembril ja 1. jaanuaril uksi ei ava: "Näiteks Tallinna kesklinnas olev Tornimäe Rimi - me ju üsna selgelt teame, millised kliendid seal käivad," kirjeldab ta, et poe klientideks on peamiselt ümberkaudsete kontorite töötajad, kes pühade ajal tööl ei ole. "Samamoodi on ka Tartu kesklinna Mini Rimi kinni."

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik sõnab, et ka Selveri jaoks on oluline, et nende töötajad saaksid pühade ajal oma peredega olla. "Jõululaupäeval on üle Eesti kõik Selveri kauplused avatud kella seistmeni õhtul. Esimesel ja teisel jõulupühal on kõik Selveri kauplused avatud senise varasema avamisaja asemel kella üheksast hommikul kuni kella üheksani õhtul," kirjeldab ta. Mis puudutab aga aastavahetust, siis 31. detsembril töötavad Selverite poed kella üheksani õhtul. "Ja esimesel jaanuaril avame üldsegi poed kell 12 päeval ja sulgeme kell üheksa õhtul," kirjelab Vaserik.