Hiljuti avaldati peatselt oma 60. sünnipäeva tähistavate Grammy muusikaauhindade tänavused nominendid, kes asuvad kuldse grammofoni nimel omavahel heitlusesse.

Erinevad kategooriad, mida oli enam kui küll, on täis tuntuid nimesid, ent üks suurim üllatus avaldus aasta parima laulu omas, kus teiste seas oli üles antud ka sel suvel eikusagilt ilmunud ning üsna kärmelt ka videoplatvormi YouTube enimvaadatuimaks videoks saanud „Despacito“. Ent kas on too laul ka konkurentidest parem?

Kuula aasta laulu tiitlile kandideerivaid lugusid ning anna enda hääl lemmikule allolevas küsitluses!