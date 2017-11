Briti filmikuulsus Daniel Day-Lewis teatas juunis, et loobub näitlemisest. Kolmekordse Oscari-võitja viimseks filmiks jääb Paul Thomas Andersoni (“Veri hakkab voolama“) „Phantom Thread“ (“Fantoomniit“), mis hargneb 1950. aastatel New Yorgi moemaailmas.

„Teadsin, et ametliku avalduse tegemine on tavatu. Aga ma tõesti tahtsin joont alla tõmmata. Ma ei tahtnud, et mind imetaks uuesti mõnda uude projekti,“ seletab ta nüüd ajakirjas W.

Day-Lewis (60) on elu jooksul korduvalt tundnud tahtmist filmidega lõpparvet teha. „Ma ei tea, mis nüüd teistmoodi oli, aga see impulss haaras mind ja muutus kinnisideeks.“