Detsember on ukse ees ja juba esimesel advendil süüdatakse paljudes kodudes küünlad. Kardinatele ja jõulukaunistustele liiga lähedale paigutatud küünlad ning järelevalveta jäetud lahtine tuli põhjustavad igal aastal tulekahjusid. If Kindlustus annab oma kahjustatistikast lähtuvalt mõned nõuanded, kuidas küünlaid ohutult põletada.

1. Aseta küünal alati kindlale ja mittepõlevale alusele. Klaasist ja kivist alused on sobivaimad.

2. Küünalt süüdates eemalda ohutuse mõttes rosetid ja muud kaunistused, mis on kergesti süttivad.

3. Ära jäta põlevat küünalt ega muud tuleohuallikat kunagi täiskasvanu järelevalveta.

4. Jälgi, et lapsed ja lemmikloomad ei saaks küünalt mänguhoos pikali lükata.

5. Küünalt kustutades veendu, et leek on ka päriselt kustunud. Suuremat tüüpi küünalde puhul võib ekslikult tunduda, et leek on kustunud, sest taht on küünlarasva sisse vajunud.

6. Pea meeles „2 cm reeglit“: ära põleta küünalt lõpuni ja ohutuse tagamiseks kustuta see, kui veel 2 cm on põlemata. Sama tuleb meeles pidada ka õueküünalde puhul.

7. Paiguta koju töökorras suitsuandurid ning kindlusta oma kodu ja kodune vara. Pea meeles sõlmida ka vastutuskindlustus, sest tulekahju korral võivad kahjustusi saada ka naaberkorterid ja need tagasinõuded võivad olla üsna suured.

Vaata võimalusi küünalde paigutamiseks ja koduse interjööri õdusamaks muutmiseks siit.

Loe lisaks: Küünla põletamisel pea meeles kahe sentimeetri reeglit