Rakverre kerkib praeguse Karmeli kiriku asemele peagi uus pühakoda, kus hakkab olema ka saun, kohvik ja jõusaal, kirjutab Virumaa Teataja.

Uue kiriku ehitamise eestvedaja, Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen teab, et suure lombi taga on igal vähegi tegusamal kogudusel isegi oma spordisaal ja laste mängumaa, jõusaalist ja saunast rääkimata. “Hoone on vaid vahend, et kogudust ja kogukonda paremini teenida,” lausus Kotiesen.

Kogukonda on Karmeli kogudus siianigi päris usinalt teeninud ning uus hoone loob selleks märksa paremad võimalused. Kogudusel on 196 liiget, aga ainuüksi koguduse korraldatud üritustel käib iga kuu kuni 200 noort inimest. Noortetööga ongi Karmeli kogudus silma paistnud.

Uue kiriku ehitamise finantsjuht, Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor Meelis Einstein märkis, et ateistidele võib tunduda, nagu tegeleks Karmeli kogudus noorte ajupesuga. “Mõnes mõttes võibolla teemegi seda, aga need noored, kes siin käivad, ei peksa aknaid sisse ega lähe narkodoosi saamiseks vargile,” lisas ta.

Uut kirikuhoonet on Karmeli kogudusel vaja ennekõike seetõttu, et 1933. aastal valminud praegune pühakoda on amortiseerunud ning väikeseks jäänud. Mõtteid uuest kirikust on mõlgutatud juba mitu aastat, vahepeal oli kõne all isegi Tallinna tänava ääres tühjaks jäänud Rimi poe ostmine. “Lõpuks jõudsime siiski selleni, et paremat kohta kui see, kus praegu oleme, polegi,” lausus Meelis Einstein.

Uue kirikuhoone ehitamiseks korraldati arhitektuurikonkurss, et see miljööväärtuslikku piirkonda sobituks ja moodustaks väliselt – ja loodetavasti ka sisuliselt – toimiva ansambli naabrite ehk Kaurikooli, tulevase Pärdi kontserdimaja, Rakvere gümnaasiumi ja võimaliku riigigümnaasiumiga.

Esialgse eelarve kohaselt läheb uue kirikuhoone ehitamine maksma 1,1 miljonit eurot. Veidi üle poole sellest ehk 600 000 eurot on juba peaaegu koos.

Kotieseni arvates võiks kolmandik pühakoja maksumusest tulla koguduselt, kolmandik partneritelt ja kolmandik välismaistelt toetajatelt.

Allikas: BNS

