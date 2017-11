Enesekindlus on väga oluline, et võita teiste inimeste tähelepanu. Mõnikord lihtsalt on vaja uskuda, et sa oled atraktviine, sest siis märkavad seda ka teised. Kui sa ise pead endast lugu, oled enesekindel, siis mõjudki teistele atraktviisena!

Suhted ei püsi ainult välisel atraktiivsusel, kuid sellel on oma osa, et suhe saaks alguse, kirjutab Relationship Rules. Ei ole õige võtta endalt võimalust armastada, sest kardad, et pole kellegi jaoks piisavalt atraktiivne.

Unikaalsus, omapära - see on väga hinnaline, kuigi me esiti üritame seda endis sageli varjata.