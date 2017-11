Milline naine ütleks ära aksessuaarist, mida saab kanda vastavalt tujule ja fantaasiale nii salli, kleidi, topi kui ka seelikuna? Just seetõttu on parim jõulukingitus TUUB – innovaatilisest pehmest taastöödeldud materjalist valmistatud torukujuline rõivaese, mis on saadaval rohkem kui kümnes erinevas värvitoonis ning mida saab kanda nii üksikult kui omavahel kombineerides.

"TUUBi plussiks on, et seda saab hea fantaasia puhul mitmel moel kanda. Näiteks kasutada topina, sallina või seljasoojendajana. Ja kui on vaja õhtul välja minna, saab sellest teha viisaka musta või punase kleidi. Ta on hädaabi idee," selgitab disainer Tiiu Roosma.

Samuti on TUUB hea kaaslane reisides, kui kohvris pole palju ruumi riiete jaoks.

Kindlasti sobib TUUB nii rasedatele kui ka veidi korpulentsematele daamidele. "Selle on lõpuks selga pannud ka pisut korpulentsemad naised, kes esialgu ütlevad, et ei-ei, see ei jää ilus. Aga kui sellest teha normaalse pikkusega kleit või topp ja jätta riidevoldid kõhu peale, siis see tegelikult isegi peidab kõhtu," kinnitab Roosma.

TUUBi on kolmes suuruses:

Twiggy Size (XS/S)

Marilyn Size (S/M)

Rubens Size (L/XL)

