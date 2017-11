Norrat tabas šokilaine, kui politsei teatas, et on jõudnud jälile Finnmarkis toime pandud suurele hulgale vägistamisjuhtumitele. Ametnike sõnul on identifitseeritud 82 ohvrit, vanusevahes 4-75 eluaastat.

Hetkel uuritakse 151 juhtumit, mille hulgas on ka lapsevägistamised, vahendab The Guardian. Enamik ohvritest ja ka kuritegudes kahtlustatavatest kuuluvad väiksesse saami kogukonda. Juhtum näitab ametnike ning põlisrahvaste vahelist usaldamatust ning selline olukord on kestnud juba pikka aega, kirjutab väljaanne.

Uurimine sai alguse pärast 2016. aastal ajalehes Verdens Gang ilmunud artiklit, milles Tysfjordist pärit 11 meest ja naist väitsid, et neid on seksuaalselt kuritarvitatud. Värskes politseiaruandes kinnitati, et tuvastatud on 82 ohvrit, kes on vanuses 4 kuni 75 eluaastat, lisaks 92 kahtlustatavat - sealhulgas kolm naist. 70% juhtumitega seotutest olid saamid.

Hetkel on süüdistus esitaud kahele inimesele kümnes kuriteoepisoodis. Politsei hoiatas, et kohtuasju on tulemas veelgi.

Aruandest selgus, et 151 seksuaalrünnaku juhtumi hulgas oli 43 vägistamist, kolmel puhul oli tegemist lastega. Mõned päevavalgele tulnud kuriteod ulatuvad juba aastasse 1953.

Politseiametnik Tone Vangen sõnas pressikonverentsil, et politseil pole põhjust arvata, et rünnakud on põhjendatavad usuliste või etniliste tõekspidamistega.

Finnmark on Norra põhjapoolseim maakond, mis piirneb idas Venemaa ja lõunas Soomega. Ajalooliselt on Finnmargiks nimetatud ka praegusest maakonnast laiemat ala Lapimaal.