Vietnamis tabati lapsehoidja, kes ei kannatanud kaheksa nädala vanust imiku nuttu ja ründas teda. Vahele jäi lapsehoida ainult tänu sellele, et pere paigaldas koju turvakaamera.

51-aastane Nguyen Thi Han arreteeriti, kui beebi vanemad oli paigaldatud turvakaameralt avastanud, mida hoidja nende lapsega tegi, vahendab Mirror.

Lapsevanemad tulid koju ja avastasid, et nende tütre nägu on punane. Samuti olid vanemad märganud, et laps on hakanud unes nuuksuma.

Selgus, et nende lapsehoidja oli beebit tagunud näkku, pähe, selga ja kõhtu.

Nagu hiljem videolt selgus, siis oli kõigest kaks kuud tööl olnud Han lasta ka raputanud.

Vietnam on riik, kus aastas kannatab 4000 last kuritarvitamise või väärkohtlemise all.

