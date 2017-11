Go Away Bird lasi välja teise singli järgmisel aastal ilmuvalt teiselt albumilt. Eelmine plaat „Sleep on it” oli EMA nominent parima debüütalbumi kategoorias.

Laulu nimega „Gamer Girl” salvestas ja mängis kokku bändi heliprodutsent Martin Kikas oma Ö Stuudios Tartus.

„Selle looga tekkis mul kohe hea suhe, see on üks mu lemmikutest Stassi uuest loomingust," ütleb bändi solist Hanna Parman.

„Gamer Girl” on Go Away Birdi kohta üsna rokilik, seda muu hulgas tänu Rein Fuksi sisse mängitud trummidele ja Martin Kikase produktsiooniideedele. Lugu kõlab minu arust päris cool'ilt, kuigi iseenesest on ta ikkagi kohati üsna eksperimentaalne. Meie klahvpillimeest Dirk Lloydi näiteks see lollakas „pre-koorus” ja kreisi akordide paraad refräänis aktiivselt häirib," ütleb bändi laulukirjutaja Stanislav Bulganin.