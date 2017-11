"Kalender on minu arust fotograafiale üks parimaid väljundeid. Olen varemgi sarnasel viisil oma loomingut inimesteni toonud. Viimati tegin seda seitse aastat tagasi. Räägitakse, et inimene keerab iga seitsme aasta tagant oma elus uue lehekülje ˗ kalendri loomist ja vaatajateni toomist oli mulle lihtsalt vaja," tõdeb fotograaf.

Eesti üks tuntuimaid ja armastatuimad moefotograafe Laura Nestor toob detsembrikuu alguses publiku ette kauaoodatud kalendri "Laura Nestor Photography 2018", millest leiavad silmailu nii fotokunstniku talendi kauaaegsed austajad kui selle just avastanud iluarmastajad.

Kalendri fotoseeria küpses Laura peas umbes aasta ja hea loovtiimi toel sai unistus sügise lõpus reaalsuseks. Kalendriprojekti naiskonnas oli lisaks Laurale veel kaks andekat tegijat: meigikunstnik Erle Taklai ja projekti videoinstallatsioonide autor Getter Kuusmaa. Kalendri kujundas Rauno Pello, kelle abil on valminud ka Laura eelmised isiklikud projektid. Fotoseeria valmimisele aitasid kaasa ka Eesti parimad modelliagentuurid MJ-Models ja AL Model Management.

Kalendri inspiratsioon on üllatav. "Soovisin juba pikemat aega võtta fookusesse fototöötluse teema. Oleme nii harjunud mõttega, et kõik fotod on tänapäeval digitaalselt töödeldud ˗ kuni meie enda sotsiaalmeediapostitusteni välja. Soovisin mõjutada fotosid füüsiliselt, luua käsitööna kihte, mida peetaks digitöötluseks, kuid mis lähemal vaatamisel osutuksid hoopiski millekski muuks," seletab Laura Nestor.

Soov astuda välja sisseharjutatud töömeetodist pani fotograafi katsetama oma oskusi ka stilisti ja kunstnikuna. Kuna fotoseeria rõhk oli seekord seatud põnevale tehnilisele teostusele, pidi rõivastus jääma neutraalseks. Sarnaselt fotode töötlusele on ebakonventsionaalne ka minimalistlikele kehakatetele vürtsi lisavate käsitsi valmistatud aksessuaaride materjalivalik, mille hulgast leiab näiteks voolimispasta ja pakkepaberi.

Saabuva aasta kõige vingem fotokalender "Laura Nestor Photography 2018" saabub 1. detsembril eksklusiivselt müügile Tallinna ja Tartu kaubamajja, e-poodi www.kaubamaja.ee ja Viru keskuse aatriumi Kaubamaja jõululaadale. Suureformaadilise seinakalendri hinnaks on 20 eurot.