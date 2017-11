Facebooki aiaelu gruppi kirjutas Pärnu naine Reet Täht vaimuka piltidega postituse sellest, mille otsa ta aeda riisudes ootamatult komistas. Sügisesi aiatöid tehes leidis naine murult lestakala!

"Läksin aeda lehti riisuma. Teadsin küll, et maa on märg, aga ma ei arvanud, et NII märg," nentis Täht lõbustatult. Naine kinnitab, et tal pole õrna aimugi, kuidas mereelukas tema murule sattuda võis.

Kasse Reeda sõnul naabruskonnas väga pole, kes oleks võinud oma maiuspala vedelema jätta. Naise koera pärast ei julge vurrulised sinna tullagi. No ja merest elab ta ka nii kaugel, kui Pärnus üldse elada saab.

Meeleoluka postitusega läksid kaasa ka kommentaatorid, kes pakkusid müsteeriumile erinevaid lahendusi. "Keegi tõmbas lesta," pakkus üks naljahammas. "Uus liik, lendkala arvatavasti," lisas teine.

Nii ongi seni teadmata, kust uimeline muruplatsile sattus. Ei usu Reet Täht ka versiooni nagu oleks talle tekkinud salajasest austajast kalamees, kes kingituse aeda poetas. "Nii kesine kingitus," naerab naine. "Sellest ei saaks ju midagi!"