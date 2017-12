Tasuta kojuvedu*

Mahedamaitseline hernetamp meeldib üllatusena nii suurtele kui ka väikestele. Kui hernesupist isu täis, on see just õige roog kas või vastlalauale. Suitsuliha on nii garneeringuks kui ka lisandiks ühtaegu. Kui aga soovid, võid püreed edukalt ka seaprae või mõne muu roa kõrvale pakkuda. Toitev on see küll, nii et õhtusöögiks ei pea palju valmistama.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

kooritud kollased herned 250 g

porgandid 150 g

suur sibul 0,5 tk

või 50 g

sool 1 tl

peekon 200 g

1. Leota herneid 4–5 tundi, siis keevad need paari kümne mi nutiga pehmeks.



2. Haki sibul kuubikuteks, puhasta porgandid ja haki needki sama suurteks tükkideks. Võta lusikatäis võid ja hauta sibul selles klaasjaks. Lisa porgandikuubikud ja prae kergelt läbi, nii umbes paar minutit. Pane juurde nõrutatud herned ja kalla peale keev vesi, nii et herned oleksid vähemalt 5 cm ulatuses kaetud.



3. Kui leem keema tõuseb, riisu vaht ja lisa sool. Lase kaane all vaikselt haududa, sega vahepeal. Vajadusel kalla pisut keeva vett juurde.



4. Kui hernes ja porgand on pehmed, püreesta mass saumikseriga ühtlaseks ja lisa ülejäänud või. Kuumuta pann ja prae kuubikuteks hakitud peekon mõnusalt krõbedaks. Serveeri püreed peekonitükkidega, juurde sobib värske salat.

Valmistusaeg üle 60 min

Retsepti allikas: Toidutare