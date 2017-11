Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mille alusel toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist kuni 7-aastastele lastele. 2018. aasta alguses avanevaks teiseks taotlusvooruks on Euroopa sotsiaalfondist ette nähtud 2,5 miljonit eurot.

"Uued lapsehoiukohad aitavad vanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata. Nii on peredel rohkem võimalusi töö ja pereelu ühitamiseks, hoolduskoormus ning vastutus pere majandusliku toimetuleku eest jaotub vanemate vahel ühtlasemalt," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Ühe uuendusena toetatakse eelnõu kohaselt ka eriilmeliste lapsehoiukohtade loomist, mis vastavad piirkonna perede tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele vajadustele, näiteks hoiukohad erivajadustega lastele, ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad ning tööandja juures asuvad või võõrkeelsed hoiukohad.

Toetust võib taotleda kohalik omavalitsus, eraõiguslik juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Ühte lapsehoiukohta toetatakse Eurostati andmete alusel määratud ühikuhinnaga, milleks on 245 eurot ühes kalendrikuus ehk 2941 eurot aastas. Euroopa sotsiaalfondi toetuse osakaal on 75%. Omafinantseeringumäär on 25%. Ühikuhind katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud, mis tähendab, et lapsehoiukoha kuludokumente eraldi ei ole vaja esitada.