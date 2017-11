Uuriva ajakirjandusliku projekti Project Veritas asutaja James O’Keefe proovis häbistada teisi, kuid häbistas ennast, kirjutavad tänased väljaanded.

USA filmitegija ning konservatiivne aktivist avaldas Veritase projekti luues lootust, et suudab hingusele saata kõik libauudiseid tootvad meediakanalid. Veebruaris teatas ta, et omab kompromiteerivat materjali CNN-i kohta.

Nüüd kirjutas Washington Post, et hoopis O'Keefe on see, kes vett sogab. Esmaspäeval avaldas väljaanne detailse loo sellest, kuidas nendega suhtles naine, kes väitis, et teda oli seksuaalselt ahistanud senati kandidaat Roy Moore. Veelgi enam - Moore oli käskinud tal aborti teha. Väidetava ohvri jutt jäi avaldamata, kuid hiljem nähti sama naist sisenemas O'Keefe'i kontorisse, mis andis alust arvata, et tegemist oli viimase kolleegiga.

CNN-i sõnul tehti katse halba valgusesse seada neid naisi, kes on tõepoolest seksuaalse ahistamise all kannatanud ehk veenda lugejaid, et seksuaalse ahistamise süüdistused ei vasta alati 100% tõele.

O'Keefe on juhtunut kommnteerides sõnanud, et tõepoolest tegeles üks tema uurivatest ajakirjanikest selle projektiga, lootes paljastada, kuidas väljaannetes tööd tehakse. „See pole esimene ega ka viimane kord,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.