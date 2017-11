Iga viies eestimaalane kardab töökeskkonnas emotsionaalset väärkohtlemist, selgub Baltimaade turvalisuse uuringust.

Uuring kinnitab, et emotsionaalse väärkohtlemise pärast töökohal tunnevad võrdselt muret nii naised (19%) kui ka mehed (18%). "See näitab, et tegemist ei ole soopõhise küsimusega – näitaja on murettekitavalt kõrge mõlemal juhul," ütles ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht Dekla Uusma.

Erinevused hakkavad silma vanusegrupiti. Kõige suurem on hirm 35-44 aastaste hulgas (23%) ning kõige madalam 18-24 aastaste noorte seas (16%). "Emotsionaalseks väärkohtlemiseks peeti muuhulgas näiteks negatiivse tagasiside andmist teiste ees ning kolleegide peale hääle tõstmist," selgitas Uusma.