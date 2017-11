Kehalise kasvatuse uus ainekava kuulutab normitäitmise tabuks

Haridusministeerium loodab juba järgmisest õppeaastast rakendada koolides kehalise kasvatuse uue õppekava, mis võtab fookusesse erinevate tehnikate omandamise ning lastes liikumishuvi kastavamise. Hindama peaks aga õpilase individuaalset arengut, mitte enam normitäitmist, edastab ERRi uudisportaal.

Põlvkondade kaupa on koolilõpetanud meenutanud oma kehalise kasvatuse tunde ebameeldivusvärinaga – senine hindamismudel ja hinde peale alade sooritamine, ilma tehnika õpetamiseta on paljudele andnud eluks kaasa spordipõlguse, nii et alles küpsemas eas on õpitud liikumisharjumusest ka mõnu tundma.

"Peaks ära kaduma see, et kõik õpilased teevad kõiki sooritusi või harjutusi ühtemoodi ja ilmtingimata ühepalju. Ära peab kaduma vastumeelsus midagi sooritada – kui teen midagi sunniviisiliselt," kirjeldab haridusministeeriumi üldhariduse osakonna asejuhataja Pille Liblik.