Pärnu maakohus mõistis õigeks võimuliialduses süüdistatud arestimaja politseiniku Endel Sooviku, kes laskis narkojoobes mehe öötundideks käeraudadega voodi külge aheldada.

Möödunud aasta 7. augusti ööl, mil suvepealinn Pärnu oli Weekendi festivali rahvast täis, tõi politsei kell 1.42 Pärnu arestimajja narkojoobes Silveri. Tema uriiniproovist leiti amfetamiini ja veel kolme narkootikumi jälgi. Arestimajas töötanud Endel käskis abipolitseinik Germanil noormehe käed raudu panna ja nõnda jäi Silver käeraudadesse kuni kella 7.21-ni, kui Endel lõpuks noormehe vabastas.

Asjas alustati kriminaalmenetlust võimuliialduse paragrahvi alusel. Prokurör on viidanud, et käeraudu tuleks kasutada ainult vajadusel ja neid ei tohiks peale jätta tundideks, vaid minutiteks.

Prokuröri hinnangul polnud kainenema toimetatud noormees agressiivne: turvakaamerate salvestisel on näha, kuidas rahulik nooruk magab, olles üht kätt pidi aheldatud voodipeatsi külge.

Endel on varem kohtule rääkinud, et Silver oli agressiivne ega allunud korraldustele, mistõttu teda tuli pidevalt ohjeldada.Eile mõistis Pärnu maakohus Sooviku võimuliialduse paragrahvis õigeks.Kohtuotsus jõustunud ei ole ja pooltel on õigus 7 päeva jooksul esitada apellatsiooniteade.