Vanilla Ninjast tuntuks saanud Katrin Siskal, kes lapseootele jäädes astus Keskerakonnast välja, ilmus uus kokaraamat „Rõõm toidust. Püsi terve, energiline ja sale“.

„Ütleme nii, et koduperenaine olles, last kasvatades ja pereelu elades on hästi oluline osata hästi süüa teha, sest nagu öeldakse – armastus käib kõhu kaudu,“ rääkis Siska „Ringvaatele“ antud intervjuus. „Kindlasti teine asi on see, et kui sa oskad hästi süüa teha, siis sa näed ka hea välja. Sa oled ka edukas ja sul on palju häid mõtteid,“ ütles Siska, kes on jõudnud ka teadmiseni, et trenni tuleb teha vähemalt kuus päeva nädalas, vahendas Menu.