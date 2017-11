Teisipäeva hommikul jõudis lähedasteni teade, et nüüd on mehed vanglastki vabanenud ning teel majutuskohtade poole. Majutuskoha leidmisel ja muudes küsimustes abistab eestlasi konsul Mats Kuuskemaa.

Osal pereliikmetest õnnestus täna hommikul Indias viibivate laevakaitsjatega ka suhelda. Peamine sõnum lähedastele oli, et nad on nüüd vanglast väljas ja liiguvad majutuskohta ning arvatavasti õnnestub neil päeva jooksul kätte saada isiklikud asjad.

Täna asus India poole teele välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Anneli Kolk, et olla juba hommikuks kohal ja hakata tegutsema selle nimel, et poleks otsuse edasikaebamist ning meestele antaks võimalikult kiiresti väljasõiduviisad. Kuna India prokuratuuril on õigus järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsus edasi kaevata, on ministeeriumi pressiesindaja Maria Belovase sõnul veel vara rääkida sellest, millal laevakaitsjad kodumaale jõuavad.

Päris selge ei ole veel seegi, kas mehed peavad ootama selle aja, kuni otsus edasikaebuse kohta tehakse, Indias või võivad varem kodumaale naasta. Need küsimused on Belovase sõnul täpsustamisel ja uut infot antakse kohe, kui midagi selgub.

Ehkki võiks oletada, et esmaspäeval pärast otsust tohutu pingelanguse osaliseks saanud lähedased said rahulikult magada, on see ennatlik. Nii mõnigi neist ütleb, et magama jääda oli väga raske, uni oli katkendlik ja hommik algas peavaluga.

Mis saab edasi, laevakaitsjate lähedased öelda ei oska. Hinges on ärevus ja seda, et mitu aastat kestnud vintsutused lõpuks tõesti läbi saavad, usutakse sada protsenti siis, kui mehed koju tagasi on jõudnud.

"Ootus, lootus... Võitlus õigluse nimel. Ja äkki tuli!“ kirjeldab oma emotsioone laevakaitsja Kristo ema. „Loomulikult, see pidigi nii minema, aga jah, see oli suur rõõmusõnum!“ ütleb ta otsuse kohta.

Ometi on tema hing rahutu: „Seda rõõmu ei julge justkui tunnistada, kuna tee pole lõpuni käidud.“