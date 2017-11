"Me loodame, et saame ka ministeeriumidele anda nõu, et töötada välja selline seadus, mis sellistel juhtudel võimaldab hõlpsamini korteri sundvõõrandada või sundvaldusesse seada, et ei oleks olukorda, kus selle tõttu, et mõned naabrid ei maksa, sinu vara väärtus väheneb," selgitas Madise.