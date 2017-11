“Saja Lugu” on Eestimaa inimeste koondportree, kus me saja inimese kaudu püüame mõnes mõttes kirjeldada kogu eesti rahvast,” selgitab fotograaf Kaupo Kikkas.

“Pildistamise protsess on juba pool aastat käinud ja oleme tänaseks käinud ligi 70 inimesel külas,” sõnab Kikkas. “Meie jaoks on tähtis külastada inimesi seal, kus nad on – Ruhnust Narvani, Vormilt Setuni. Me läheme ise inimeste koju, et aduda nende enda eripära ja elukeskkonda - Eesti inimesi ja Eestit tervikuna,” selgitab fotograaf.

Laur Kaunissaare roll on kirjutada üles kõigi nende inimeste lood. “Mõtlesime välja küsimused, mille abil saada ligi sellele, mida nad tegelikult mõtlevad ilmaelust, elust Eestis, enda elust,” selgitab Kaunissaare. “Eesmärk on püüda portreteerida Eestit läbi inimeste, kes siin elavad, aga nii, et me ei retušeeri, ei ilusta. See on vorm, kuidas tuleb esile see kõige puhtam ja tõeline ilu,” sõnab dramaturg.